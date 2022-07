Venti anni di “A Tavola con il Nobile”: al via l’estate di Montepulciano

Sarà un’estate lunga e ricca di eventi legati al vino, quella in programma a Montepulciano (Si), patria della prima Docg italiana, il Vino Nobile di Montepulciano.

Si parte dal primo evento in cartellone, la Nobile Music Summer, la rassegna di musica leggera che sarà ospitata dall’Enoliteca consortile, all’interno della Fortezza di Montepulciano. Ogni giovedì e domenica sera, a partire dalle 21 e fino alle 23.30, artisti musicali si alterneranno per fare da sottofondo alle degustazioni di tutte le etichette della denominazione. Primo appuntamento giovedì 21 luglio con la cantante Selene Lungarella. La rassegna si concluderà poi giovedì 11 agosto.

L’evento più atteso dell’anno sarà tuttavia il ventennale di A Tavola con il Nobile, il premio enogastronomico ideato dal giornalista del Tg2 Bruno Gambacorta, promosso dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano in collaborazione con il Magistrato delle Contrade del Bravìo delle Botti, la storica corsa per le strade del borgo senese. Quest’anno il premio si svolgerà nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 agosto e come detto si festeggerà la sua seconda decade. A partire dagli stessi giorni e per tutta la settimana successiva, all’interno delle otto contrade sarà possibile per tutti degustare il piatto in gara abbinato al Vino Nobile di Montepulciano. Un premio, A Tavola con il Nobile, che negli anni ha dato la possibilità di recuperare oltre 180 ricette della tradizione, riportando alla luce il lavoro delle massaie e tramandando la tradizione gastronomica di un tempo. Numerose le pubblicazioni che raccolgono le ricette del premio che negli anni ha assunto un peso antropologico e sociale tanto da attirare l’attenzione di studi sulle tradizioni popolari del territorio.

A fare da prologo al premio, torna dopo la pandemia anche uno degli appuntamenti storici dell’estate poliziana: Cantine in Piazza. Venerdì 19 agosto, nel cuore di Montepulciano, Piazza Grande, oltre venti cantine creeranno un cerchio nella piazza offrendo in degustazione le proprie etichette ai tantissimi turisti e non solo che saranno presenti. Appuntamento a partire dalle ore 20 con l’apertura dei banchi d’assaggio che saranno affiancati anche da una degustazione di prodotti tipici del territorio. Anche questo appuntamento è promosso dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano in collaborazione con il Magistrato delle Contrade.

Informazioni sui vari eventi e come partecipare sono disponibili sul portale www.consorziovinonobile.it