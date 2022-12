Venerdì sciopero generale, presidio di Cgil e Uil in piazza Salimbeni

“Nell’ambito del percorso nazionale di mobilitazione di Cgil e Uil a tappe regionali contro la legge di bilancio, lo sciopero generale in Toscana è stato proclamato per venerdì 16 dicembre. L’astensione dal lavoro verrà effettuata per l’intera giornata (o turno di lavoro)” ne danno annuncio i sindacati di Cgil e Uil in un comunicato. La protesta dei sindacati è “contro una manovra del Governo socialmente iniqua, che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato del nostro paese, in particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale”.

In provincia di Siena si svolgerà una manifestazione-presidio nel capoluogo dalle ore 10 alle 12 in Piazza Salimbeni, con interventi e testimonianze di sindacalisti, lavoratori e pensionati.

Per raggiungere la città sono stati messi a disposizione anche dei pullman dalla Valdelsa e dalla Valdichiana, per prenotazioni contattare le Camere del Lavoro di Poggibonsi (telefono: 0577 936165. Fermate: Poggibonsi-Salceto 8.15 e Colle di Val d’Elsa Rcr 8.30) e di Montepulciano (telefono: 0578 74141. Fermate: Chiusi Stazione Fs 7.40, Chianciano Terme Cgil 8.05, Montepulciano Autostazione 8.20, Torrita di Siena “hurrá” 8.35, Sinalunga “i Gelsi” 8.45).