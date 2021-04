Venerdì 30 aprile riapre l’Abbazia di San Galgano

Venerdì prossimo, 30 aprile 2021, l’Abbazia di San Galgano tornerà ad aprire. Insieme a questo riaprirà anche il Museo civico e diocesano di arte sacra di San Galgano.

L’abbazia dal 30 aprile fino al 31 maggio seguirà l’orario 10-18, mentre per il mese di giugno l’orario sarà 10-19. Per il museo civico e diocesano di arte sacra l’orario di chiusura sarà lo stesso, mentre l’orario di apertura è sempre fissato per le 11.30.

L’ingresso nei giorni di sabato, domenica e festivi dovrà essere prenotato, con almeno un giorno di anticipo, chiamando allo 0577-756738 o al 0577-049312, oppure per mail all’indirizzo [email protected]