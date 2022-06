Vede la volante, getta la droga e scappa: 24enne preso dalla polizia

Un ragazzo di 24 anni è stato acciuffato dalla polizia dopo aver tentato la fuga. Erano le 3.30 di notte quando, gli uomini delle forze dell’ordine hanno individuato tre ragazzi in Salicotto. Alla vista della volante i ragazzi hanno tentato la fuga verso Piazza del Campo, mentre uno provava a disfarsi di un barattolo di vetro nascondendolo sotto un’auto. All’interno della confezione i poliziotti hanno poi trovato 15 grammi di marijuana. I ragazzi sono stati poi fermati, mentre quello che si era disfatto della droga è stato sanzionato e segnalato alla Prefettura per i provvedimenti di competenza.

Nella stessa giornata, martedì 7 giugno, i poliziotti hanno effettuato dei controlli in Fortezza Medicea. Gli uomini in divisa hanno notato subito un gruppetto di sei giovani, alcuni minorenni, che si nascondevano. Una volta effettuati i controlli, i poliziotti accertavano che tutti i ragazzi avevano a carico segnalazioni per consumo e spaccio di stupefacenti. Addosso ad un 24enne afgano, con a carico numerosi precedenti, è stato trovato un involucro che conteneva 25 grammi di hahshish, verosimilmente destinato allo spaccio proprio nel circuito dei giovanissimi. La sostanza è stata sequestrata, e il giovane è stato denunciato alla competente Procura della Repubblica per spaccio di stupefacenti.