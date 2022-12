Vecchia Cantina di Montepulciano: firmato un nuovo accordo integrativo tra Flai Cgil ed azienda

“Siglato da Flai Cgil ed Azienda il nuovo accordo integrativo alla Vecchia Cantina di Montepulciano. Tra gli aspetti più rilevanti è da segnalare un premio produzione che si traduce in un’assicurazione vita-sanitaria per tutti i dipendenti della cooperativa, polizza stipulata con Unipol e che per il momento avrà una copertura fino al 2026”. Lo rende noto la stessa Cgil attraverso una nota diffusa dal sindacato.

“Un altro importante risultato di questa contrattazione sindacale di secondo livello è che azienda e lavoratori hanno deciso di istituire un fondo a sostegno di associazioni sociali del territorio per aiutare chi ha più bisogno – si legge ancora -. Grande impegno e tenacia da parte della Flai Cgil Siena e della Rsu fin dall’inizio della trattativa”.

“Abbiamo affrontato con caparbietà le difficoltà che si sono presentate durante il percorso e ci riteniamo molto soddisfatti, l’obbiettivo era quello di trovare soluzioni che in primis gratificassero i dipendenti che svolgono con dedizione e senso di appartenenza il proprio lavoro e che poi fossero soddisfacenti per entrambe le parti. Del resto la Presidenza dell’Azienda, nella persona di Andrea Rossi, è sempre stata sensibile a certi temi, già prima di questo accordo sindacale aveva approvato, insieme al CdA, alcune misure che apportano notevoli migliorie per i dipendenti e le loro famiglie” conclude.