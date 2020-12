Variante di Staggia, via libera alla gara per il primo lotto

La Regione Toscana ha indetto la gara per la variante stradale di Staggia Senese. Lo si apprende da una nota stampa. ” Il nuovo tratto di viabilità avrà una lunghezza di circa 500 metri e servirà a liberare dalla pressione del traffico il centro dell’abitato. La porzione è quella compresa tra la SP70 e la vecchia Cassia in corrispondenza del distributore di carburanti- spiega la Regione-. L’intervento prevede anche la realizzazione di due ampie rotatorie e di importanti opere di mitigazione ambientale. Il progetto esecutivo, prima dell’approvazione finale, era stato sottoposto a più sessioni di controllo dei verificatori del TUV, società di revisione di caratura internazionale”.

Come si legge il progetto prevede un’attenta analisi di sicurezza per gli accessi posti lungo la SP70 e un consistente incremento dell’attuale larghezza della carreggiata stradale. Tutti gli impianti di illuminazione saranno realizzati con LED a basso consumo e le acque piovane saranno trattate prime di essere immesse nel torrente Staggia. L’importo dell’intervento è di poco più di 3,2 milioni di euro e una parte delle risorse sarà destinata al monitoraggio degli effetti della costruzione sull’ambiente.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Poggibonsi David Bussagli: ““Entriamo in una nuova fase che è preludio all’avvio dei lavori per la variante alla Cassia che bypasserà l’abitato di Staggia – ha detto– Un’opera che è stata al centro di un percorso lungo più volte frenato. Il nostro impegno negli anni, per far ripartire finanziamenti e iter, è stato costante anche nella interlocuzione con la Regione Toscana che ringraziamo per il lavoro svolto e per l’attenzione continua con cui ha seguito l’evoluzione di tutte le fasi. La gara per aggiudicare i lavori del primo lotto è un passaggio importante per la nostra comunità. Ci avviciniamo alla concretizzazione di questa infrastruttura strategica per tutta la viabilità provinciale e regionale e che ci consente di avviare un ulteriore percorso che dovrà riguardare la riqualificazione dell’abitato di Staggia”.

Per l’assessore alla salute regionale Simone Bezzini questo è “un passaggio decisivo per la realizzazione di un’opera fortemente attesa dai cittadini, una tappa importante per la quale lavoriamo da anni. Chi la dura la vince, a volte i risultati arrivano anche dopo tempo, ma solo se non si abbandona il campo – afferma-. Fa piacere oggi raccoglierne i frutti. Ringrazio il collega Stefano Baccelli per aver portato avanti l’impegno e il suo predecessore Vincenzo Ceccarelli per aver impostato il percorso. Ora ci auguriamo che in tempi brevi la stessa procedura di gara venga avviata anche per il secondo lotto”.