Van dai vetri oscurati davanti alla Taverna del Capitano: 4 Ristoranti lo vince Niccolò Moretti

Alla fine il van dai vetri oscurati è arrivato in via del Capitano. La Taverna del Capitano si aggiudica la gara tutta ‘senese’ di 4 Ristoranti ottenendo anche il contributo economico di 5 mila euro, un veicolo Peugeot 100 % elettrico ed un’assicurazione Generali per tutelare la propria attività.

Con i soldi ricevuti “lì porto tutti in vacanza”, questa la promessa fatta dal titolare Niccolò Moretti ai suoi dipendenti di fronte ad Alessandro Borghese, chef romano e volto storico di 4 Ristoranti, durante la premiazione. Borghese era arrivato in città nello scorso maggio per registrare la puntata. Da mesi sapevamo quali erano le 4 attività che si sfidavano: la Taverna del Capitano appunto, l’osteria Le Sorelline, Particolare di Siena e la Trattoria la Colonna.

Restava dunque solo da conoscere il risultato finale che è stato svelato nella puntata di stasera del programma di Sky. I 4 ristoratori sono stati chiamati a votare – con un punteggio da 0 a 10 – location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita. La categoria extra invece (che viene giudicata da Borghese ndr.) era quella relativa alla proposta di un piatto che avesse come protagonista la lepre.

Il voto dello chef romano non ha ribaltato la situazione visto che il ristorante di Moretti era già in prima posizione con i giudizi ottenuti dai suoi tre sfidanti. La gara è iniziata proprio dalla Taverna del Capitano. “Vincerò perché qui si fa la vera tradizione e la vera selvaggina”, ha esordito così Niccolò Moretti che ha ottenuto 85 punti complessivi dal voto degli altri ristoratori. Settantacinque i punti ottenuti da Raffaella Giglioni di Particolare di Siena che ha proposto piatti che legano la tradizione tipica del territorio alla cultura nipponica. La lepre in dolce e forte è stata la prelibatezza clou di Federico Isidori, titolare della Trattoria Colonna di San Marco, che ha ottenuto un punteggio momentaneo pari a 68. Sessantotto sono stati anche i punti ottenuti dall’Osteria Le Sorelline di Marco Frambati.

Poi è arrivato il giudizio di Borghese: 37 punti sono andati alla Taverna del Capitano, 34 a Particolare, 36 alla Trattoria Colonna di San Marco, 32 all’Osteria Le Sorelline. Nella classifica finale la Taverna del Capitano si conferma prima con 122 punti, segue Particolare con 109, Trattoria Colonna San Marco con 104 e Osteria Le Sorelline con 100.

La presenza in tv di Siena nel format cult di Sky è stato accolto positivamente dall’amministrazione comunale. “Una trasmissione – commenta l’assessore al turismo e commercio del Comune di Siena Alberto Tirelli – che permette di valorizzare la nostra città e in particolare le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. E’ stata un’occasione che abbiamo voluto cogliere a suo tempo, accogliendo Borghese e la sua troupe nei giorni in cui è stato a Siena ed è stata anche l’occasione da parte del sindaco di Siena Luigi De Mossi di invitarlo di nuovo nella nostra città”.