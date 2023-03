Valentina Cappelli candidata per Emanuele Montomoli: “Vorrei un dialogo tra cittadini e istituzioni”

“Voglio mettermi in gioco, da anni lavoro in salute mentale all’Usl e posso dare il mio contributo, soprattuto nell’ambito del dialogo tra cittadini e istituzioni, che spero possa crearsi per semplificare le cose”: così Valentina Cappelli presenta la propria candidatura al consiglio comunale a sostegno di Emanuele Montom0li sindaco.

“Conosco Emanuele da tanti anni – spiega Valentina – e credo sia l’uomo giusto per Siena in questo momento, ha fatto del bene alla città ed è l’unico in grado di portarla avanti. Di conseguenza, quando mi ha chiamato non ho esitato un secondo”.

La candidata, che nella vita svolge la professione di assistente sociale, ha l’intenzione di proporre nuove idee riguardanti, appunto, il tema del sociale.

“Credo che manchi un dialogo e una conoscenza da parte del Comune nei confronti di tale realtà, sono convinta che una figura come la mia possa aiutare a fare da tramite. La partecipazione dei cittadini è fondamentale e mi dispiace vedere che negli ultimi anni sempre più persone si stiano allontanando. Vorrei provare a riavvicinare la gente, in questo modo anche la gestione a livello amministrativo risulterebbe meno impegnativa”.

Pietro Federici