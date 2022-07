Vaccino covid, Giani: “In Toscana presto aperte le prenotazioni per la quarta dose”

Sulla quarta dose del vaccino “abbiamo già fatto una riunione questa mattina e stiamo organizzandoci per attivare da oggi le prenotazioni per la quarta dose oltre i sessant’anni come chiesto dal ministro Speranza”. L’ha annunciato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine della consegna del Pegaso d’Oro alla Polizia di Stato per i 170 anni all’educandato della Santissima Annunziata. La Toscana, sottolinea Giani, “è considerata a livello nazionale un simbolo e un esempio. Siamo sempre stati in testa per estensione della vaccinazione e forse anche per questo siamo fra le Regioni che meno sentono questa ulteriore andata, siamo però convinti che la vaccinazione sia fondamentale perché è in virtù della vaccinazione che chi prende il Covid non va a finire all’ospedale e poi in terapia intensiva, ma si può curare a casa con le indicazioni del medico di base”.