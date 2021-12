Vaccino covid ai bambini: domani si parte, a Siena le dosi vanno a ruba

Partirà domani la campagna anti-covid per i bambini tra 5 e 11 anni e la prima fornitura di dosi di vaccini per la provincia di Siena si avvia già all’esaurimento. Su mille dosi disponibili per il nostro territorio oltre 900 saranno usate nei primi giorni perché già prenotate. I vaccini sono arrivati in Toscana stamani a Careggi. Nell’ospedale fiorentino si trovano ora 90mila dosi di farmaco Pfizer. Da lì saranno smistate in tutta la Toscana. A Siena arriveranno a Ruffolo per poi essere distribuite nella provincia.

Qui da noi le somministrazioni possono essere fatte nei seguenti hub: Colle Val d’Elsa, centro vaccinale poliambulatorio La Fabbrichina; Montepulciano, Sala polivalente ex Macelli; Abbadia San Salvatore, centro Macchia Faggeta; Campostaggia, Ospedale, ambulatorio vaccinale pediatrico; Nottola, Ospedale, ambulatorio vaccinale pediatrico; Siena, Sede Asl Ruffolo, ambulatorio vaccinale pediatrico. Le somministrazioni inoltre potranno essere fatte anche dai pediatri di famiglia.

“Ci aspettiamo che le agende nei primi giorni vengano riempite abbastanza rapidamente – aveva puntualizzato Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl sud est a margine di una conferenza – e nelle primissime ore abbiamo già riscontrato segnali di grande sensibilità e responsabilità da parte delle famiglie. Anche questa nuova tappa è un passaggio fondamentale nella campagna anti-covid, che ci vede impegnati con grande sforzo per estendere il più possibile la vaccinazione che si sta confermando strumento fondamentale per combattere la diffusione del virus”.