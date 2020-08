Vaccino contro il covid-19, VisMederi in prima linea: “Al lavoro con aziende di tutto il mondo”

Per il vaccino contro il coronavirus “VisMederi collabora con varie realtà: due aziende tedesche,una sta facendo studi clinici in America ed una sta collaborando in una joint venture con una big pharma degli states. Inoltre stiamo lavorando insieme a dodici aziende di media grandezza che hanno presentato dei progetti propri”. Lo ha detto il docente dell’università di Siena, epidemiologo e ceo di VisMederi Emanuele Montomoli che, sempre sull’argomento della lotta al covid-19, ha aggiunto ” i vaccini dovrebbero essere disponibili già nella prima parte del 2021. Negli Stati Uniti sono già alla fase due degli studi sull’uomo, se il test clinico che verrà fatto a dicembre avesse risultati positivi e ci fosse il nulla osta allora la produzione partirebbe a gennaio”.

Sull’andamento della curva dei contagi Montomoli ha spiegato che “l’aumento è dovuto all’allentamento delle misure restrittive”, che ” in Italia il 97% della popolazione è ancora suscettibile al Sars-Cov2″, ma che comunque bisogna capire che ” questo virus circola e che dovremo imparare a conviverci anche in inverno”. Su una diminuzione della forza del virus il fondatore di VisMederi è scettico: “Nei primi mesi del 2020 il covid sembrava avere una forte virulenza, ma questo era dovuto anche al fatto che non venivano fatte campagne di screening come vengono fatte oggi, campagne che hanno portato alla presenza di tanti asintomatici e paucisintomatici tra i nuovi contagiati”, afferma. Il capitolo finale è quello della nascita di Fondazione VisMederi che ha l’obiettivo ” di supportare campagne di vaccinazioni, aiutare i paesi in via di sviluppo – sottolinea Montomoli-, ma anche aiutare il territorio e le sue realtà come per esempio il Costone basket”. Infine Montomoli ha chiuso poi la diretta con Siena News annunciando ufficialmente il suo matrimonio con l’assessore del comune di Siena Sara Pugliese, il 16 agosto.