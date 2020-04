Vaccino contro il covid-19: Gsk e Sanofi unite in una collaborazione senza precedenti

Sanofi e Gsk insieme a lavoro in una collaborazione senza precedenti per cercare un vaccino per combattere il coronavirus. Lo annunciano le due società comunicando di aver firmato una lettera di intenti per sviluppare un vaccino. Entrambe le strutture utilizzeranno le loro tecnologie innovative. Il vaccino candidato, si legge in un comunicato congiunto, dovrebbe entrare in studi clinici nella seconda meta’ del 2020 e, in caso di successo, sara’ disponibile nella seconda meta’ del 2021. Sanofi contribuirà’ con il suo antigene S-proteina Covid-19, che si basa sulla tecnologia del Dna ricombinante. Gsk contribuirà’ con la sua tecnologia adiuvante pandemica.