Vaccino anti-covid, da lunedì 7 giugno partono in Toscana le prenotazioni per gli over-16

“La Toscana ingrana le marce per raggiungere la più ampia copertura vaccinale: dalla prossima settimana apriamo agli over 16!”, è il terzo annuncio della giornata del presidente della Regione Eugenio Giani che, qualche ora fa, aveva anche parlato della possibilità di aprire alle prenotazioni per il vaccino anti-covid per i futuri sposi e per i maturandi.

Per queste due categorie la Regione ha elencato i dettagli specifici per prenotare le dosi. Per chi dovrà convolare a nozze sarà sufficiente una telefonata per prenotare il vaccino. La linea sarà attiva da domani, mercoledì 2 giugno, e il numero da chiamare è lo 055.9077777 con un call center che sarà attivo dalle 9 alle 16 di ogni giorno. “Al telefono gli sposi dovranno comunicare i propri dati e la data prevista delle nozze, dopodiché saranno richiamati dalle Asl di residenza che si occuperà di fissare la data dell’iniezione. Quel giorno sarà necessario portare con sé una copia delle pubblicazioni di nozze. Se dunque gli sposi hanno meno di trenta anni potranno in questo modo accelerare ed anticipare la loro vaccinazione”, specifica la Regione.