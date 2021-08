Vaccini in spiaggia, boom di prenotazioni: somministrate oltre 300 dosi tra Follonica e Capalbio

Tutto esaurito ed almeno 300 dosi somministrate nel weekend. Sono alcuni dei dati ufficiali dell’iniziativa regionale GiovaniSìVaccinano. Da Firenze si parla già di un boom di presenze nelle prime due spiagge coinvolte, Follonica e di Capalbio.

Il numero di iniezioni fatte potrebbe addirittura salire rispetto a quanto è stato comunicato, visto che a Follonica sono stati aggiunti altri 50 sieri al pacchetto di base di 150 dosi. Ottimi risultati anche a Capalbio: la risposta della popolazione ha portato all’esaurimento delle dosi messe a disposizione dalla Toscana. “Sono molto contento del grande successo riscosso – ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani – ero sicuro di questa risposta da parte dei cittadini più giovani”.

Nella due giorni di somministrazioni i più giovani a vaccinarsi sono nati nel 2009, ma sono tanti anche gli adulti che hanno aderito. “Mi trovo al mare perché abbiamo casa proprio a Follonica – ha detto Camilla, 18 anni, appena vaccinata – e ho trovato questa proposta perfetta, veloce e pratica e l’ho sfruttata subito. Mi volevo vaccinare e questo è stato il modo più semplice”. Edoardo, ragazzo di 16 anni, racconta invece di avere avuto la prenotazione il 17 agosto ma di aver voluto “anticipare perché capisco che prima si fa il vaccino meglio è. Trovando questa possibilità e abitando a Piombino, quindi vicino, ho chiesto a mio padre di accompagnarmi a Follonica. Ho prenotato ieri e stamani ho fatto la prima dose”.

Intanto il camper in dotazione della Regione, un mezzo ideale per fare i vaccini, continua il suo tour lungo le località costiere frequentate da tanti senesi: oggi toccherà Porto Santo Stefano, domani sarà il turno di Fonteblanda, mercoledì sosta a Marina di Grosseto e giovedì l’appuntamento finale a Castiglione della Pescaia. Si potranno vaccinare coloro che rientrano nella fascia d’età che va dai 12 ai 59 anni e e gli over 80 – per chi rientra nella fascia che va da 60 a 79 anni è dedicato il vaccino Johnson & Jonson con accesso libero, in farmacia o negli hub, senza necessità di prenotazione-. Le dosi sono prenotabili sul portale online regionale (si seleziona le provincia con ‘vaccini in spiaggia’).