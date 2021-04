Vaccini AstraZeneca, riaprono le agende per gli over 70

Sull’apposito portale della regione Toscana da oggi, mercoledì 14 aprile, riaprono le prenotazioni per il vaccino AstraZeneca, per la fascia d’età degli over 70, ovvero per tutte le persone nate tra il 1941 ed il 1951. Per prenotare la prima dose basterà andare sul sito.

La vaccinazione avverrà nei giorni venerdì 16 e sabato 18 aprile, su appuntamento prenotato che l’interessato avrà indicato nel portale.

Le agende saranno richiuse a posti disponibili esauriti che attualmente sono 15mila. La fornitura ridotta di vaccino che è stata consegnata nella giornata di ieri ammonta a circa 9.900, alla quale la Toscana ha aggiunto altre 5.100 dosi rimaste dalla precedente fornitura.

Alle 14.30 circa di oggi, tutte le persone con più di 70 anni che hanno ricevuto la prima dose sono oltre 143mila, come riportato sul sito, che viene aggiornato in tempo reale.