Vaccini antinfluenzali, Siena centro della ricerca europea: all’università la riunione annuale del progetto Flucop

Si conclude oggi all’università di Siena la riunione annuale del progetto Europeo Flucop, coordinato dall’ateneo senese e dalla Sclavo Vaccines Association, incentrato sullo sviluppo e la standardizzazione dei saggi per i vaccini antinfluenzali. “Abbiamo fatto significativi passi avanti e stiamo per raggiungere l’obiettivo principale del progetto, che è quello di standardizzare i saggi per la valutazione della risposta ai vaccini antinfluenzali, saggi che fin ora erano eterogenei nei diversi laboratori e in ogni ente di ricerca” – spiega la professoressa Donata Medaglini, che coordina la partecipazione degli enti di ricerca al programma Flucop.

Il progetto europeo pubblico-privato Flucop, giunto al suo quinto anno, fornirà alla comunità scientifica e ai produttori farmaceutici nuovi strumenti che permetteranno la comparabilità dei dati di laboratorio e clinici, oltre che la disponibilità di parametri condivisi, validi per la misurazione dell’azione protettiva dalla malattia nell’individuo vaccinato. Flucop coinvolge 22 istituzioni da 8 paesi, tra cui 6 industrie produttrici di vaccini, piccole e medie imprese, centri di ricerca ed università attivi nel settore dei vaccini antinfluenzali.

Il coordinamento scientifico del progetto è affidato al professor Emanuele Montomoli dell’università di Siena. Informazioni sul progetto sono qui: http://www.flucop.eu/

Questa giornata conclude una settimana in cui Siena è stata al centro della ricerca mondiale sui vaccini antinfluenzali, con due eventi sul tema che hanno portato ricercatori da tutto il mondo oltre che i rappresentanti dei principali enti che si occupano di salute a livello mondiale, come l’Organizzazione mondiale della sanità.