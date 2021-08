Vaccini anti-covid, i numeri della sud est: due terzi degli over 12 hanno completato il ciclo

“Il 78% degli over 12 vaccinabili hanno ricevuto almeno una dose, il 67% ha completato il ciclo”, lo annuncia Roberto Turillazzi, direttore dello staff direzione sanitaria dell’Asl sud est. Durante l’incontro con la stampa per l’ apertura del centro vaccinale di Arbia(link qui) sono stati sciorinati alcuni numeri delle vaccinazioni nell area vasta della Toscana meridionale. “Raggiungeremo il milione di dosi somministrate entro la prossima settimana, siamo molto soddisfatti“, prosegue Turillazzi. “Le fasce su cui dobbiamo lavorare di più sono quelle che vanno da 12 a 18 anni e quelle fino a 50 anni. Queste sono ancora un po’ più scoperte”, continua. “Tra gli under 18 stiamo comunque lavorando bene – assicura-, speriamo nella collaborazione di pediatri e medici di base che hanno cominciato ad occuparsi dei più giovani. Con l’aiuto di tutti arriveremo alla copertura auspicata“. Tra chi ha più di 70 anni “abbiamo raggiunto oltre il 90% di cicli vaccinali completati, ma il pericolo del virus è che questo continua a circolare”, spiega Turillazzi aggiungendo che “il covid può essere preso anche tra i vaccinati, anche se fortunatamente non crea malattie gravi”. Per questo “è bene vaccinarsi tutti, in modo da raggiungere l’immunità di gregge”. Turillazzi conclude: “Una volta completato il ciclo di tutti i vaccinabili bisognerà pensare alla necessità di fare una terza dose, magari anche ai più fragili. Secondo me dovremmo pensare anche ai paesi più poveri dove la copertura è molto bassa- nella chiosa dà una sua opinione-. La pandemia si risolve a livello mondiale”.