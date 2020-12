Vaccine day, il 27 dicembre arrivano oltre 600 dosi per la Toscana

Anche in Toscana fervono i preparativi per il Vaccine Day di domenica 27 dicembre. La campagna di vaccinazione contro il coronavirus partirà con la somministrazione delle prime 10mila dosi in tutta Italia. Come ha annunciato l’assessore alla sanità regionale Simone Bezzini questa mattina a Radio 1 per la Toscana, nel giorno del Vaccine Day, arriveranno 621 dosi che verranno iniettate in 12 hub ospedalieri – per la provincia di Siena è il policlinico Le Scotte-. Il piano di vaccinazione ha preso il via libera finale ieri dopo che l’Agenzia europea del farmaco ha dato il via libera al vaccino di Pfizer/Biontech, approvando la sua efficacia contro il covid-19. Come già detto nelle giornate precedenti, l’Ema ha affrettato i tempi per poter far partire l’Europa con la distribuzione del farmaco. In Italia dovrà arrivare nel giorno di Santo Stefano: domenica 26 dicembre, portate dall’Esercito allo Spallanzani di Roma.