Vaccinazioni covid, Giani: “In Toscana la situazione è eccellente”

“La situazione della campagna vaccinale in Toscana è d’eccellenza”. Così Eugenio Giani, presidente della Regione, che stamattina, domenica 11 aprile, ha rivendicato la bontà dei numeri delle somministrazioni nel territorio.

Vaccinazioni covid in Toscana, “situazione d’eccellenza” – “Stiamo andando bene, ce lo dicono i dati ufficiali della presidenza del consiglio”, afferma il Governatore della Regione che poi cita una serie di parametri: “Siamo primi nelle somministrazione in Rsa e in Toscana non ci sono più focolai; stiamo per completare la vaccinazione al personale sanitario”. Giani dà un rendiconto di quanto sta accadendo nelle iniezioni per fasce d’età: “il 68% degli over 80 ha ricevuto una dose, siamo secondi in Italia nelle somministrazioni tra gli ultrasettantenni” e infine “la Toscana è prima nelle vaccinazioni agli insegnanti e corre anche tra i più fragili”

Medici di base, “saranno protagonisti nella campagna” – Dopo aver concluso le somministrazioni agli over 80 i medici di famiglia toscani “saranno chiamati a fare parte di una macchina organizzativa, usata per la campagna di massa, che coinvolgerà anche farmacisti, hub vaccinali e volontariato”, ribadisce il Governatore. Per gli ultraottantenni “il contributo dei medici di medicina generale ci farà completare il ciclo di immunizzazioni entro il 25 aprile”.

“Toscana disponibile a produrre vaccini covid”-“Con Gsk stiamo lavorando noi e sta lavorando il Mise. E ‘chiaro che le multinazionali sono libere da decisioni pubbliche e fanno da loro, ma noi abbiamo detto a loro che ci siamo per attivare la produzione qui”, dice il presidente. “I vaccini non si esauriranno a questa somministrazione – ricorda Giani-, almeno per tre anni hanno avremo bisogno di rinnovare le dosi. In questa fase è mancata l’Europa però, non si è interessata abbastanza sui vaccini e si è limitata a comprarli più che produrli”, conclude.