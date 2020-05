Va a tagliare i capelli a casa dei clienti in barba ai divieti: parrucchiera multata

Una pattuglia della Guardia di Finanza, operante nel comune di Montepulciano, ha individuato e multato una parrucchiera, sconosciuta al Fisco, la quale, a bordo del proprio autoveicolo, era di rientro dall’abitazione di una cliente ove, poco prima, aveva effettuato un taglio di capelli in maniera completamente abusiva.

Nello specifico i finanzieri, in collaborazione con la locale Polizia Municipale, hanno seguito la donna ed a prestazione avvenuta, all’uscita di casa del cliente l’hanno fermata. La donna, alla domanda dei finanziari sulla motivazione della sua presenza in loco, dapprima cercava di addurre giustificazioni poco credibili, ma di fronte agli elementi già in possesso dei finanzieri, piuttosto che incorrere nel reato di dichiarazioni false, in ultimo collaborava, ammettendo di aver appena eseguito un taglio di capelli.

La stessa trasportava al seguito un phone, delle spazzole e vari prodotti per la tinta dei capelli, tutti elementi, che, unitamente all’ammissione, consentivano di appurare prontamente ed in maniera sicura la realtà delle circostanze.

Si procedeva dunque a contestare la prevista violazione del D.L. 25 marzo 2020 n.19 che prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro, a cui seguirà la segnalazione al Comune e all’Agenzia delle Entrate per regolarizzare la posizione lavorativa anche sotto il profilo fiscale ed amministrativo.