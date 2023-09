“Usa il cuore conosci il cuore”, in piazza Matteotti screening a disposizione della cittadinanza

Il 30 settembre 2023 si celebra la giornata mondiale per il cuore quest’anno dal titolo “Usa il cuore con il cuore” e Siena Cuore Odv e Pubblica Assistenza di Taverne d’Arbia Odv in questa data saranno di nuovo a disposizione della cittadinanza per uno screening del cuore con ECG gratuito in piazza Matteotti a Siena dalle 10 alle 18.

Verranno simulate anche manovre salvavita perché come recita lo slogan di quest’anno “Sei a rischio cuore” tutti possono aver bisogno in caso di emergenza e usare il defibrillatore senza aver paura di commettere errori è determinante.

Siena Cuore Odv e la Pubblica Assistenza di Taverne d’Arbia aspettano la cittadinanza perché ognuno può fare la differenza e avere uno screening di ECG è sempre un valido aiuto per tenere sotto controllo la propria salute

Per gli ECG effettuati il referto sarà spedito a casa nei giorni successivi per chi verrà prima delle 15 mentre dopo questo orario dopo il referto sarà rilasciato subito dal cardiologo presente.

Inoltre con una donazione a partire da 5 euro sarà possibile fare anche controllo di colesterolo, trigliceridi e glucosio. Le donazioni andranno a favore dell’acquisto di due nuovi defibrillatori per la città.

L’evento si inserisce tra le iniziative del programma internazionale e ha ricevuto il Patrocinio dell’Assessorato Sanità, Servizi Informatici e Sviluppo Digitale, Giustizia Paliesca del Comune di Siena e della Consulta Provinciale del Volontariato di Siena.