Urla in pieno centro storico nella notte: intervengono carabinieri e polizia

Si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine per placare i toni in pieno centro storico, questa notte.

Era passata da poco la mezzanotte quando i residenti della zona all’incrocio tra via di Camollia e via Garibaldi, sono stati svegliati dalle urla e in tantissimi si sono affacciati alle finestre per capire cosa stesse succedendo.

Polizia, carabinieri e anche un’ambulanza sono intervenuti per riportare la calma, allontanando tre persone, verosimilmente ubriache, che stavano discutendo animatamente tra di loro e non hanno mancato di urlare anche contro le forze dell’ordine.