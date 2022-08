Urbino celebra Federico di Montefeltro: mostra al Palazzo Ducale con protagonista Francesco di Giorgio

Al palazzo Ducale d’Urbino, negli spazi della Galleria nazionale delle Marche, si celebrano i 600 anni di Federico di Montefeltro con una mostra dove è protagonista un grande artista senese.

L’esposizione si chiama “Federico da Montefeltro e Francesco di Giorgio: Urbino crocevia delle arti” ed è curata, tra l’altro, dagli storici dell’arte senesi Gabriele Fattorini e Alessandro Angelini, insieme a Giovanni Russo.

A comporla sono 80 opere tra cui pitture, sculture, disegni, medaglie, affreschi staccati e codici. La mostra è visitabile fino al 9 ottobre e si divide in sette sezioni. Quattro di queste sono dedicate, appunto, a Francesco di Giorgio: la seconda sezione si intitola “Francesco di Giorgio da Siena a Urbino” e contempla alcune opere, in ambito pittorico e scultoreo, che richiamano l’attività degli ultimi anni trascorsi a Siena come la Madonna col Bambino e un angelo della Pinacoteca di Siena; e sempre a di Giorgio è dedicata la terza parte del percorso con “Francesco di Giorgio bronzista e plasticatore” che raccoglie i suoi bronzi realizzati a Feltre, insieme ad altre opere di plastificatore. Protagonista qui è la Deposizione della chiesa del Carmine di Venezia, che proviene dall’oratorio della Croce di Urbino. Sullo sfondo si può trovare Federico da Montefeltro con il figlio Guidubaldo; La sesta sezione è infine dedicata a Francesco di Giorgio ‘architetto prediletto’ del duca”. col proposito di illustrare il gusto per un’architettura razionale e all’antica che emerge a corte alla presenza del maestro senese.

E sempre al palazzo Ducale il secondo appuntamento, sempre fino al 9 ottobre, è con “«Quando vedranno i richi vistimenti». Federico da Montefeltro e Battista Sforza. Vesti e Potere nel primo Rinascimento italiano”, mostra che ricostruisce sei abiti storici del XV secolo: due richiamano gli abbigliamenti del Dittico di Urbino di Piero della Francesca; quattro sono rifacimenti fedeli di abiti dell’epoca e sono risultato di uno studio delle fonti storiche

Info Mostra – “Federico da Montefeltro e Francesco di Giorgio:Urbino crocevia delle arti” è curata da Alessandro Angelini, Gabriele Fattorini e Giovanni Russo e si potrà visitare fino al 9 ottobre. Orari – da martedì a domenica: dalle 8.30 alle 19.15 (chiusura biglietteria 18.15). Ingresso: 8 euro biglietto intero; 2 euro ridotto; 1 euro prenotazione. Telefono: 0722 2760, sito: www.gallerianazionalemarche.it