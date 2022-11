Urbanistica, Capitani in pole per diventare assessore, FdI Siena attende l’ok dal partito nazionale

Ancora qualche giorno d’attesa prima dell’ufficialità perché bisognerà sentire anche il parere del partito nazionale. Poi la partita interna a Fratelli d’Italia per la scelta del nuovo assessore all’urbanistica del Comune di Siena dovrebbe chiudersi. Rispetto ad una settimana fa il nome del successore di Francesco Michelotti dovrebbe essere quello di Michele Capitani, come anticipato da Siena News. Avvocato trentanovenne, membro del cda di Fondazione Santa Maria della Scala e personalità di spicco del centrodestra senese – l’area è quella della Meloni – : Capitani in passato ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale, nel gruppo di Forza Italia, dal 2006 al 2011, quando sindaco era Maurizio Cenni. Rispetto a qualche giorno fa la sua figura ha superato quella di Maurizio Forzoni, attuale capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, nella corsa all’ingresso in giunta. La decisione comunque, lo ricordiamo, sarà del sindaco Luigi De Mossi. Stando però alle ripartizioni e considerando anche il grande risultato ottenuto alle recenti elezioni politiche (pure nel territorio senese) da Fratelli d’Italia il ruolo di assessore all’urbanistica dovrebbe rimanere ad un esponente del partito guidato a livello nazionale da Giorgia Meloni. Ecco perché, dopo un confronto locale, si attendono le valutazioni da Roma.

MC