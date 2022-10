Uomo scompare di casa ad Asciano, il caso su “Chi l’ha visto?”

“Da lunedì mattina 3 ottobre 9.30 circa, mio fratello Paolo Alfieri, si è allontanato da casa per fare delle semplici commissioni e da allora non abbiamo più notizie. Con lui aveva il telefono cellulare che risulta spento dalle 11.30 circa e la sua macchina, una smart bianca. Chiunque potesse aiutarci ad avere informazioni può segnalarlo ai carabinieri di Siena e Asciano che stanno indagando oppure direttamente alla famiglia e agli amici che lo stanno cercando”. Questo il messaggio che la famiglia di Paolo Alfieri ha diffuso e che è stato anche rilanciato anche da “Chi l’ha visto?”, storica trasmissione di Rai3 in onda ieri sera.

I contatti:

338-7528076 Monica,

340-8018011 Sara,

389-6981701 Ysabel.