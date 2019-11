Un’ottima annata: al Chianti classico di Tenuta d’Arceno i “Tre Bicchieri “di Gambero Rosso

La guida “I Vini d’Italia 2020” del Gambero Rosso gli ha conferito i Tre Bicchieri al Chianti Classico Annata Dogc 2017. Il suo Chianti Classico Gran Selezione Strada al Sasso Dogc 2016 ha ottenuto i 5 Grappoli dalla guida “Bibenda 2020”. La guida The Wine Hunter Award 2020 ha invece assegnato il riconoscimento Gold a Valadorna Igt Toscana 2015 e Arcanum Igt Toscana 2015. Tenuta di Arceno, realtà vitivinicola toscana sulle colline del Chianti Classico, nel comune di Castelnuovo Berardenga ha conseguito ottimi riconoscimenti dalle più importanti guide italiane del vino. Inoltre, i vini di Tenuta di Arceno sono stati inseriti nella Guida Vitae 2020 dell’AIS (Associazione Italiana Sommelier).

“Siamo molto soddisfatti della qualità ottenuta dalle ultime vendemmie, frutto del grande e minuzioso lavoro svolto sia in vigna che in cantina nel corso degli anni. Un approccio che sin dalle origini ha puntato alla valorizzazione del Sangiovese, il vitigno primario dell’azienda, e delle varietà bordolesi.” – dichiara Sandra Gonzi, General Manager di Tenuta di Arceno – “I premi conseguiti ci rendono particolarmente orgogliosi e sono un riconoscimento all’impegno quotidiano per esaltare la ricchezza del nostro terroir e della straordinaria molteplicità enologica che ne deriva.”