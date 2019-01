Un’occasione per conoscere i tesori cittadini: torna “Turisti per casa”

Dici San Niccolò e a Siena pensi subito al “manicomio”, ovvero all’ex ospedale psichiatrico in funzione fino alla fine degli anni ’90. Quello che ti sfugge forse è che quel toponimo un tempo indicava un monastero, e che proprio sui resti di quel luogo sacro fu realizzato nell’Ottocento una sorta di “manicomio ideale” all’avanguardia in Italia. E’ a questa storia che è dedicata la mostra sulla “Storia dell’ospedale psichiatrico senese attraverso i progetti dei suoi edifici”, in corso fino al 20 gennaio. Ed è a questa mostra che saranno diretti gli itinerari di inizio anno nuovo dei “Turisti per casa”. Dal 4 gennaio le guide Federagit Confesercenti di Siena tornano con gli stimoli invernali rivolti ai senesi per rintanarsi’ nei fine settimana là dove bellezza e conoscenza possono scaldare corpi e animi. L’edizione 2019 degli itinerari “indoor” sarà dedicata proprio alla storia dell’ex psichiatrico, con 5 appuntamenti utili per aggirarsi tra foto d’epoca, documenti storici, filmati e opere d’arte.

La prima data in calendario è quella di venerdì 4 gennaio, alle 17: in circa 90 minuti di visita il pubblico potrà seguire l’evoluzione della “nuova scienza psichiatrica”, che soprattutto nel Novecento arricchì l’ex sede del Monastero San Niccolò, originariamente edificato nel Trecento. La mutazione dell’area urbana di Porta Romana sarà ricostruita attraverso i progetti dei celebri architetti che vi intervennero, da Fantastici ad Azzurri, mentre la visione ravvicinata del grance crocifisso trecentesco attribuito a Diotisalvi di Speme comproverà il legame a doppio filo che vicende laiche e religiose hanno condiviso nel corso dei secoli.

Quella del 4 gennaio non sarà l’unica opportunità per i Turisti per Casa: la visita della mostra sulla storia del San Niccolò sarà possibile anche nei successivi 2 venerdì (l’11 e il 18, sempre alle 17) e anche in due domeniche mattina: il 6 gennaio, Epifania, e il 13 gennaio, in entrambi i casi alle 10.30.

Come l’anno scorso, il prezzo di partecipazione per il pubblico alle iniziative di Turisti per casa sarà di 5 euro (gratis i bambini fino a 12 anni), con prenotazione consigliata al numero 334 8418736 e ritrovo all’ingresso del luogo di visita, in via Roma 77. Programma completo ed altri dettagli su facebook e instagram “Scoperte”.