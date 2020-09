Un’occasione Imperdibile per I ghiotti: Diventare Giudici Del Tiramisu’

Il Tiramisù, il dolce italiano forse più conosciuto ed apprezzato al mondo, la cui origine resta contesa tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, sarà al centro della “Tiramisù World Cup” 2020 che si svolgerà il prossimo 30 e 31 ottobre, in Piazza dei Signori a Treviso.

Ideata da Francesco Redi, la competizione nasce come un progetto sviluppato ed organizzato da Twissen, la knowledge company italiana attiva nell’industria del travel & tourism ed ha il preciso intento di contribuire alla valorizzazione del Made in Italy attraverso il tiramisù e i valori positivi che evoca. Giunta oramai alla 4 edizione, la TWC è una competizione tra non-professionisti che gareggiano in due categorie, una originale e una creativa, con l’obiettivo di decretare il tiramisù più buono del mondo. Questa iniziativa di anno in anno appassiona sempre di più il pubblico internazionale, basti pensare che negli anni passati si sono candidate a giudice migliaia di persone provenienti da tutto il mondo, così come i candidati Chef che quest’anno saranno ben 200. Oggi anche voi, se siete appassionati di questo dolce potete aspirare a diventare uno dei 100 giudici della gara, e realizzare il vostro sogno goloso. Per farlo è semplice, basta avere i seguenti requisiti.

In primo luogo l’aver compiuto i 18 anni di età; in secondo luogo NON essere professionista della ristorazione. Il regolamento specifica che si intende professionista chiunque abbia lavorato negli ultimi 2 anni, per almeno 6 mesi anche non consecutivi, in una cucina professionale a qualsiasi titolo o in un laboratorio di pasticceria a qualsiasi titolo e chi ha avviato e pratica un’attività di home food. Mentre non sono considerati professionisti gli ausiliari (commessi, camerieri, baristi) e chi ha frequentato l’istituto alberghiero o simili. Per diventare giudice la sfida non è così semplice; infatti si deve leggere attentamente il regolamento che trovate a questo link https://tiramisuworldcup.com/le-regole/ e superare un test severissimo di 15 domande sul tiramisù. Non esitate troppo, provateci dunque.

Stefania Tacconi