Università, scade il 5 settembre l’avviso pubblico per trovare locali adatti ad ospitare studenti internazionali

Scade il 5 settembre, alle 9, il termine per partecipare all’avviso pubblico esplorativo dell’Università di Siena per la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di locali da adibire ad uso alloggio per ospitare studenti internazionali. È stato infatti pubblicato l’avviso per l’individuazione di operatori economici che possano mettere a disposizione dell’Ateneo interi immobili o porzioni di essi, singole unità immobiliari o comunque sistemazioni abitative o ricettizie, idonee per circa 90 studenti e studentesse universitari di provenienza internazionale, dal mese di settembre 2022 al mese di luglio 2023.

Le sistemazioni abitative o ricettizie dovranno essere collocate nel territorio del Comune di Siena o dei Comuni immediatamente limitrofi, preferibilmente in zona centrale della città di Siena e comunque facilmente raggiungibili con i mezzi del servizio di trasporto pubblico locale. Potranno essere interi immobili o porzioni di essi, singole unità immobiliari o camere in strutture di alloggio collettivo, alberghiere o similari, devono essere destinate a esclusivo uso abitativo o ricettivo e devono consentire l’alloggio degli ospiti in stanze singole o doppie, dotate di servizi igienici, con la garanzia della corrispondenza a tutti gli standard minimi di legge e certificazioni previste.

Qualora disponibili, saranno valutati con particolare interesse i servizi aggiuntivi di lavanderia, pulizie e somministrazione di prima colazione.

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire, redatta mediante la compilazione del modello allegato all’avviso pubblicato sul sito di Ateneo, entro le 9.00 del giorno 5 settembre 2022 all’indirizzo [email protected].

L’avviso è pubblicato nella sezione Gare e appalti del sito web dell’Università di Siena