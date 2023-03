Università per stranieri, open day da tutto esaurito. E arriva il nuovo corso di lingua turca

È ora di open day all’università per stranieri di Siena: questa mattina, oltre duecento ragazzi si sono recati alla sede di piazzale Roselli per capire e scegliere il percorso di studio da intraprendere per il futuro.

“Rispetto allo scorso anno il numero e l’interesse dei ragazzi è cresciuto in maniera notevole – spiega Valentino Baldi, delegato all’orientamento –, inoltre, una grande novità è che sono stati aggiunti due corsi: uno di lingua turca e uno di lingua swahili. Molti ragazzi si stanno appassionando non solo alle lingue europee, ma anche a quelle orientali, che negli ultimi anni stanno prendendo il sopravvento”.

Oltre all’introduzione del nuovo corso di turco e alla costruzione del doppio titolo di laurea, questa mattina, il Rettore di Unistrasi Tomaso Montanari, ha avuto modo di poter dialogare con il gruppo degli studenti provenienti dalla Turchia.

“Un piacevole scambio culturale – dice il Rettore -, dove oltre ad approfondire ed analizzare i vari percorsi di studio dei ragazzi, abbiamo potuto gustare le eccellenze della cucina e della musica turca. Dunque, un momento di scambio e di socializzazione importantissimo”.