Università per stranieri, mercoledì 15 marzo apre le sue porte alle future matricole

Mercoledì 15 marzo l’Università per Stranieri di Siena apre le sue porte della sede di piazza Carlo Rosselli alle future matricole. A partire dalle 9 e per tutto il giorno, gli aspiranti studenti potranno immergersi nella vita universitaria e culturale dell’Ateneo, scoprendone l’offerta didattica, i servizi del Diritto allo Studio e seguendo lezioni e

laboratori di varie discipline.

Sarà una giornata ricca di incontri e approfondimenti tematici, per far conoscere alle future matricole i punti di forza dell’università: laboratori linguistici, seminari, interventi mirati sulla dimensione internazionale di Unistrasi, che dal prossimo anno accademico si arricchisce di nuove opportunità. Saranno infatti 13 le lingue insegnate: al cinese, giapponese, arabo, portoghese, catalano, francese, inglese, spagnolo, russo, coreano e tedesco, si aggiungeranno il turco e la lingua swahili e cultura africana. Sarà ampliata anche l’offerta dei doppi titoli: ai 7 già presenti con Atenei di Francia, Germania, Cina, Corea, Vietnam e Russia, si aggiungerà quello con l’Università del Saarland con sede a Saarbrücken (Germania).

“Quest’anno, come e più di altri anni, l’Università per Stranieri di Siena apre le sue porte a studentesse e studenti futuri”, sottolinea Valentino Baldi, delegato del rettore all’orientamento, “e l’open day sarà l’occasione per conoscere docenti, staff amministrativo e tutte le persone che animano la comunità della Stranieri. Dalle 9 alle 13 si terranno presentazioni dell’offerta formativa; illustrazione delle lingue straniere e delle possibilità di mobilità estera, sia in Europa che nel mondo; laboratori di approfondimento; seminari sul diritto allo studio e sui servizi offerti. Tutte le lezioni, inoltre, saranno aperte, in modo da offrire, a chiunque voglia, la possibilità di partecipare. Inizieremo con il saluto del nostro rettore, Tomaso Montanari, e trascorreremo una giornata intensa il cui obiettivo è far respirare l’atmosfera, libera e coinvolgente, che si respira nella nostra Università”.

Il rettore saluterà le future matricole alle 9, poi durante la giornata si terranno laboratori di varie lingue e approfondimenti sia sulle certificazioni linguistiche che sull’educazione linguistica e sportiva. Saranno presenti desk informativi su accoglienza, mobilità internazionale e opportunità per studenti disabili e con disturbi specifici dell’apprendimento. È prevista anche la visita guidata delle principali strutture dell’ateneo, tra cui le aule, il laboratorio informatico e la biblioteca.