Università per stranieri di Siena, immatricolazioni aperte

Sono aperte le immatricolazioni all’Università per Stranieri di Siena per l’anno accademico 2020/2021. Gli studenti che vogliono iscriversi alle lauree triennali o magistrali possono eseguire tutta la procedura online sul sito www.unistrasi.it, nella pagina dedicata alle immatricolazioni.L’Ateneo ha scelto di riprendere la didattica in presenza dal prossimo autunno, applicando rigorose norme di sicurezza e le prescrizioni sul distanziamento fisico previste dalle normative, e ha avviato una ristrutturazione delle aule e degli spazi comuni affinché sia possibile agli studenti frequentare l’università in piena sicurezza. Tutte le aule verranno per esempio sanificate tra una lezione e l’altra.

Tutte le lezioni dei corsi di laurea magistrale si svolgeranno in presenza, così come i lettorati dei corsi di laurea triennale, mentre le altre lezioni dei corsi triennali si svolgeranno prevalentemente a distanza. Gli iscritti ai corsi di laurea triennale che non potranno risiedere a Siena potranno in ogni caso seguire i lettorati e le altre lezioni anche a distanza.

Il Rettore Pietro Cataldi osserva che “è il momento di reagire allo scoraggiamento e di investire sul proprio futuro, in una prospettiva curiosa del mondo, delle lingue straniere, delle culture diverse. Unistrasi sembra una sintesi perfetta di prudenza sanitaria e di apertura: un piccolo ateneo nel quale incontrare il mondo in sicurezza”.

A Unistrasi è possibile scegliere tra due lauree triennali, Lingua e cultura italiana per l’insegnamento agli stranieri e per la scuola e Mediazione linguistica e culturale (con vari indirizzi, legati al turismo, alla traduzione e ai processi migratori), e due lauree magistrali, Competenze testuali per l’editoria, l’insegnamento e la promozione turistica e Scienze linguistiche e comunicazione interculturale.

L’Ateneo, nell’ottica di una sempre maggiore internazionalizzazione, offre agli studenti che si iscrivono:

– l’insegnamento di 11 lingue straniere, sia europee che extraeuropee: inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, catalano, russo, arabo, cinese, giapponese, coreano.

– numerosi percorsi di studio e tirocinio all’estero, sia tramite i bandi di mobilità per studio e Traineeship Erasmus in Europa (96 università partner in 28 paesi europei), che con i numerosi accordi con atenei in Australia, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Corea del Sud, Egitto, Giappone, Libano, Messico, Russia, Taiwan, Usa e Vietnam;

– la possibilità di ottenere il Doppio Titolo, cioè una laurea valida sia in Italia sia in un altro paese. Al momento sono attivi 6 percorsi con università della Francia, Germania, Cina, Russia e Vietnam.

Per le borse di studio e i posti alloggio nelle residenze studentesche è attivo il bando dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario: https://www.dsu.toscana.it/servizi/benefici-agli-studenti/borsa-di-studio-e-posto-alloggio/

La totalità degli studenti iscritti all’Ateneo in possesso dei requisiti richiesti, grazie alla Regione Toscana e al Diritto allo Studio Universitario, riesce a ottenere la borsa per finanziare il percorso di studi.

Da quest’anno sono del tutto esclusi dal pagamento delle tasse gli studenti con ISEE inferiore a 20.000 euro, mentre riduzioni sensibili riguardano quelli con ISEE fino a 50.000 euro.

Continua l’attività di orientamento online, dove ogni studente insieme alla famiglia ha modo di prenotare un incontro dedicato per risolvere dubbi e avere tutte le informazioni sui corsi di studio e la vita in città.

La segreteria dei Corsi di Laurea è attiva all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]

Nella sede di Piazza Rosselli 27/28 è in funzione il front-office, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. Sono inoltre disponibili un front-office telefonico dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 12.30 ai numeri 0577/240112- 159-346 e l’URP, al numero 0577/20115, dalle 9 alle 16.