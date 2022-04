Università, indette le votazioni per le elezioni del Rettore

Sono state indette oggi, 20 aprile, dal decano del corpo accademico dell’Università di Siena le votazioni per l’elezione del Rettore per il mandato accademico 2022-2028. La prima votazione è fissata per il 7 luglio dalle 9 alle 17. Le date delle eventuali seconda e terza votazione sono stabilite per il 13 luglio e il 19 luglio, sempre dalle 9 alle 17.

La procedura elettorale si svolgerà con voto telematico esprimibile da remoto (on line), mediante l’impiego di un software di voto e scrutinio elettronico realizzato dal Consorzio Interuniversitario “Cineca”. Per consentire la massima partecipazione al voto sarà inoltre allestita una postazione di voto dotata di personal computer presso il palazzo del rettorato dell’Università di Siena (Banchi di Sotto, 55 a Siena).

Le operazioni di scrutinio, che si terranno in modalità telematica, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e saranno pubbliche, con possibilità di seguirle presso la sede del Rettorato o in diretta streaming sul web di Ateneo. L’elettorato attivo, con riferimento alla data di indizione delle elezioni, spetta ai docenti dell’Ateneo, agli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento e al personale tecnico e amministrativo in servizio a tempo indeterminato, i cui voti individuali vengono ponderati in maniera tale che il peso complessivo degli aventi diritto sia pari al 12% dei docenti. Le candidature dovranno essere presentate entro il 7 giugno 2022 (ore 23.59), secondo le modalità indicate dal decreto di indizione.

Il decreto di indizione delle votazioni è pubblicato all’Albo online dell’amministrazione e all’indirizzo www.unisi.it/node/8771