Università di Siena, esplorare mondi oltre il sistema solare: conferenza su ExoClock e la missione spaziale Ariel

Sarà l’occasione per conoscere lo stato attuale e le prospettive future della ricerca di mondi lontani, orbitanti intorno a stelle diverse dal Sole e per scoprire le curiosità legate ai pianeti più lontani la conferenza “Esplorare mondi oltre il sistema solare”, che si terrà a Siena il prossimo lunedì 6 febbraio alle ore 18 presso la Sezione di Fisica dell’Università di Siena, nel complesso universitario di via Roma 56.

Saranno ospiti dell’Osservatorio Astronomico dell’Ateneo i due giovani ricercatori greci Anastasia Kokori e Angelos Tsiaras, coordinatori di ExoClock, il progetto di supporto alla prossima missione spaziale Ariel per lo studio delle atmosfere dei pianeti extrasolari.

Anastasia Kokori, è ricercatrice al Center for Space ExoChemistry Data dell’University College di Londra, mentre Angelos Tsiaras è ricercatore presso l’INAF Osservatorio di Arcetri.

La conferenza, a carattere divulgativo, è aperta a chiunque sia curioso di conoscere le frontiere della ricerca sullo spazio e sulle future missioni. L’incontro sarà tenuto in inglese con traduzione simultanea in italiano.