Università di Siena, ecco il nuovo sito “OrientarSI” per poter scegliere al meglio il corso di laurea

Si chiama “OrientarSI” ed è il nuovo sito web dell’Università di Siena dedicato all’orientamento. Collegandosi all’indirizzo https://orientarsi.unisi.it gli studenti potranno accedere a una piattaforma che li accompagnerà durante le fasi del loro “viaggio” nell’Ateneo, trovando in rete tutti gli strumenti per scegliere il proprio percorso di studi, vivere l’Università e orientarsi verso il mondo del lavoro. In attesa dell’appuntamento con “Università aperta”, l’open day di Ateneo rinviato di qualche settimana in attesa che le scuole superiori possano di nuovo intraprendere viaggi di istruzione e orientamento, gli studenti che si stanno avvicinando al momento della scelta universitaria troveranno nel nuovo sito tutte le informazioni sui corsi di laurea, i piani studio e le professioni a cui è possibile accedere dopo la conclusione degli studi. Il sito web propone agli studenti un modo nuovo di navigare: oltre al menù classico per trovare le informazioni aggregate in base alle quattro macro aree “scelgo”, “studio”, “vivo”, “lavoro”, i contenuti sono navigabili anche secondo la nuova modalità dei tag, qualcosa di simile alle cosiddette “parole chiave”.

“Abbiamo realizzato un portale dedicato all’orientamento e allo ‘student journey’ profondamente rinnovato nell’architettura e nei contenuti – commenta il rettore dell’Ateneo Francesco Frati – intuitivo e adatto a un pubblico giovane anche per la velocità di navigazione e ricerca”.