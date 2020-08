Università di Siena, da domani chiusura estiva degli uffici

Le strutture dell’Università di Siena rimarranno chiuse per la pausa estiva dal 10 al 14 agosto e sabato 22 agosto.

La Sala Rosa resterà, invece, aperta come di consueto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17, con prenotazione on line obbligatoria. Le altre biblioteche dell’Ateneo riprenderanno la normale attività, su

prenotazione, dal 17 agosto. Tutte le informazioni sono on line sul sito dell’Ateneo: https://www.unisi.it/unisilife/notizie/le-strutture-universitarie-aperte-e-gli-orari-del-mese-di-agosto