Università di Siena, consegnati i premi di laurea in ricordo di Giovanni Massa

Si è svolta la cerimonia di consegna dei due premi di laurea per ricordare Giovanni Massa, dottorando e assegnista dell’Università di Siena prematuramente scomparso due anni fa. Al bando per i due premi istituiti dal Centro di Geotecnologie dell’Ateneo, uno per laureati dei corsi triennali e l’altro per laureati delle magistrali, hanno partecipato 21 studenti di varie università italiane. I premi sono stati assegnati ad Ambra Palmucci dell’Università di Chieti, per la sua tesi di laurea dal titolo “Rilevamento strutturale e caratterizzazione cinematica del Sistema di faglie quaternarie di Collepietro (Abruzzo)”, e a Marcello De Togni dell’Università di Torino per la tesi di laurea magistrale “Studio geologico-strutturale dell’area attorno al Lago di Malciaussia (Valle Stura di Viù, Alpi Occidentali)”.

“Si tratta di due lavori veramente validi – ha commentato il professor Paolo Conti del Centro di Geotecnologie – che hanno affrontato lo studio di aree e problemi geologici molto diversi tra loro con quelli che erano gli strumenti che anche Giovanni prediligeva: il rilevamento geologico, lo studio delle rocce sul terreno, l’analisi strutturale, la realizzazione di carte geologiche”.