Università di Siena, bando per un componente del cda dell’Ateneo

E’ stata indetta una selezione pubblica per la designazione di un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo senese, non appartenente ai ruoli dell’Università.Il nuovo membro verrà designato dal rettore entro una rosa di candidati definita da una commissione nominata dal Senato accademico.

L’incarico, di durata quadriennale e rinnovabile una sola volta, decorrerà dal 15 febbraio 2021.

Ai candidati sono richieste una comprovata competenza in campo gestionale e un’esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. Le candidature devono pervenire all’Università di Siena entro il 18 dicembre prossimo, via raccomandata o posta elettronica certificata, secondo quanto indicato nell’avviso pubblicato sull’albo on line dell’Ateneo, http://albo.unisi.it.