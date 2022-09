Università di Siena, aperti i bandi per tre scuole di specializzazione

Sono aperti fino al 30 settembre alle 14 i bandi per partecipare alle prove di ammissione alle Scuole di specializzazione in: Scienza dell’Alimentazione, Beni storico artistici e Professioni Legali dell’Università di Siena.

L’accesso alla Scuola di specializzazione in Scienza dell’Alimentazione, 5 i posti disponibili, è riservato a coloro che sono in possesso della laurea magistrale nelle classi della biologia, della farmacia, delle biotecnologie, della medicina veterinaria e della nutrizione; l’elenco completo delle lauree è pubblicato sul bando di ammissione.

Sono invece 30 i posti per la Scuola di specializzazione in Beni storico artistici. Possono accedere i laureati nei corsi di laurea specialistica o magistrale in Storia dell’Arte, con crediti negli ambiti caratterizzanti la scuola, o coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea, secondo la normativa previgente, in Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione primaria, Architettura, Conservazione dei Beni Culturali e Dams, con tesi in argomento storico-artistico, o equipollenze estere.

È inoltre aperto il bando per la Scuola di specializzazione per le Professioni Legali. Sono 32 i posti disponibili. Per accedere occorre la laurea in Giurisprudenza. Possono presentare domanda di partecipazione i candidati che, pur non in possesso del titolo accademico, lo conseguano entro la data della prova d’esame.

I bandi con il dettaglio dei titoli per l’accesso, l’indirizzo per l’iscrizione online ai concorsi, e le date delle prove di esame sono pubblicati nella sezione del portale di Ateneo dedicata alle Scuole di specializzazione: www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea/scuole-di-specializzazione/scuole-di-specializzazione-di-area-non-medica