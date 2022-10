Università di Siena, ancora aperte le immatricolazioni ad alcuni corsi di laurea triennale

Sono ancora aperte le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale, non a numero programmato, dell’Università di Siena.

Mentre sono già in corso le lezioni del primo semestre è ancora possibile immatricolarsi, entro il 2 novembre, al primo anno dei corsi di laurea triennale (I livello), cui si accede con il diploma superiore. Mentre gli interessati ad scriversi ad un corso di laurea magistrale (II livello, biennale), cui si accede con la laurea triennale, hanno tempo fino al 20 dicembre per presentare la domanda di valutazione dei requisiti.

Ampia l’offerta formativa dell’ateneo, per un totale di 74 corsi che si tengono a Siena, Arezzo, Grosseto e San Giovani Valdarno, fra corsi di laurea triennale e corsi di laurea magistrale e corsi a ciclo unico (per quelli a numero programmato i concorsi di ammissione sono già chiusi); di cui 18 erogati in lingua inglese, e 11 che permettono di conseguire il doppio titolo italiano e straniero – cioè valevole per l reciproci ordinamenti – con prestigiosi Atenei in Germania, Lituania, Romania, Polonia, Palestina, Francia, Spagna e Cina.

Informazioni sui corsi di studio sulla procedura di immatricolazione e sulla tassazione, per la quale sono previste fasce di esenzione totale e fasce con forte riduzione della contribuzione, sono pubblicate online agli indirizzi www.unisi.it/immatricolazioni e https://orientarsi.unisi.it.