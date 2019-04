Università di Siena, al via le preimmatricolazioni per l’anno accademico 2019 – 2020

Sono aperte le preimmatricolazioni all’università di Siena per l’anno accademico 2019/2020.

Fino all’11 luglio gli studenti interessati ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, che non siano ad accesso programmato, possono collegarsi al sito web https://segreteriaonline.unisi.it per svolgere la procedura, che è interamente online. Attraverso la stessa piattaforma, dal 23 luglio al 31 ottobre sarà possibile completare l’immatricolazione.

Per le preimmatricolazioni ai corsi a numero programmato con iscrizione fino ad esaurimento posti, cioè i corsi triennali in Agribusiness, Scienze biologiche, e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche, gli studenti potranno trovare tutte le informazioni nei bandi di ammissione che saranno pubblicati nelle prossime settimane.

Non è possibile preimmatricolarsi ai corsi di laurea a numero programmato con prova selettiva di ammissione, ovvero Medicina e chirurgia, Odontoiatria in lingua inglese (Dentistry) e i corsi delle Professioni sanitarie, che hanno numeri programmati a livello nazionale, e a Biotecnologie, corso di primo livello con numero programmato a livello locale.

Tutte le informazioni sull’offerta formativa, le preimmatricolazioni e i servizi per gli studenti per il nuovo anno accademico sono disponibili nel sito web dell’Ateneo, all’indirizzo www.unisi.it/preimmatricolazioni.