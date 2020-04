Università di Siena: 2 nuovi corsi di laurea magistrale e 5 nuovi curriculum

Due nuovi corsi di laurea magistrale e 5 nuovi curriculum, questa è l’offerta formativa dell’Ateneo senese per l’anno 2020/2021. Una risposta ampia e aperta agli studenti, per venire incontro alle esigenze degli studenti e al mondo del lavoro.

“Anche in questo periodo di emergenza – sottolinea il rettore dell’Ateneo senese, Francesco Frati – l’Università ha confermato il suo ruolo di servizio essenziale per la collettività, continuando a erogare la didattica per i suoi studenti e lavorando con nuove modalità per lezioni, esami e lauree”. “Allo stesso tempo – prosegue Frati – ci siamo attivati per mettere a disposizione tutto il materiale informativo necessario per permettere ai ragazzi delle scuole, che proseguiranno il loro percorso di studi, di compiere una scelta consapevole. E’ un momento importante per gli

studenti e le loro famiglie, un momento in cui l’Ateneo deve essere presente e vicino, anche se a distanza. La travolgente esperienza della pandemia Covid-19 ha ribadito il valore della conoscenza, e decidere di continuare la propria esperienza formativa con gli studi universitari significa investire su sé stessi, sulle proprie competenze, sulla propria vocazione”.

L’offerta si articola in cinque aree: Economia, Giurisprudenza, Scienze politiche e Scienze sociali; Beni culturali, Formazione, Lettere, Lingue, Storia e Filosofia; Biotecnologie, Medicina, Odontoiatria, Professioni sanitarie; Ambiente, Biologia, Chimica, Farmacia e Geologia; Fisica, Ingegneria e Matematica. Sono due i corsi di laurea magistrale di nuova istituzione per il prossimo anno accademico, “Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnologies” attivato presso il dipartimento di Biotecnologie, chimica e farmacia, e “Sostenibilità sociale e management del welfare” presso il dipartimento di Scienze politiche e internazionali, in contitolarità con il dipartimento di Scienze Sociali, politiche e cognitive. La nuova laurea magistrale in “Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology”, interamente in lingua inglese, fornisce conoscenze di biochimica insieme a competenze di management e sviluppo sostenibile, per formare una figura professionale nuova negli ambiti tematici del Biotech-pharma, Biobased Industry, Bioeconomy, Big Data and Industry 4.0. Il corso di laurea magistrale in “Sostenibilità sociale e management del welfare” vuole formare specialisti nella progettazione, organizzazione e

gestione di interventi finalizzati a favorire il benessere sociale attraverso servizi di welfare sostenibile e responsabile.

Attivati inoltre due nuovi curriculum per il corso di laurea magistrale in “Electronics and Communications Engineering”, “Telecommunication for the Digital Society” e “Electronics for Smart Industry”, e uno per il corso di

studio in “Artificial Intelligence and Automation Engineering”, “Intelligent Systems” che si aggiunge a quello in “Robotics and Automation”. Due nuovi curriculum anche per “Scienze economiche e bancarie”: “Economia e finanza” e “Statistica e analisi dati”. Il corso di laurea in “Servizi giuridici” cambia sede al curriculum “Impresa, ambiente e sistemi agroalimentari”, spostandolo da Siena ad Arezzo.