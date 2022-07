Università, Di Pietra nuovo rettore, gli auguri di De Mossi

“I migliori auguri di buon lavoro al professor Roberto Di Pietra da me e tutta la giunta comunale e da tutto il Comune di Siena, uniti ai complimenti per il risultato”. Sono quelli che il sindaco di Siena Luigi De Mossi invia al nuovo Magnifico Rettore dell’Università di Siena professor Roberto Di Pietra.

“L’Università – aggiunge il sindaco di Siena – è un soggetto protagonista della nostra comunità e siamo desiderosi di lavorare ancora con l’ateneo per il bene di Siena e la valorizzazione nazionale e internazionale delle sue eccellenze. Nei prossimi giorni incontrerò con piacere il nuovo Rettore Roberto Di Pietra per cominciare questo lavoro insieme. Desidero salutare anche gli altri due candidati, i professori Sonia Carmignani e Francesco Dotta, per il loro impegno, teso a portare un contributo importante alla comunità accademica senese”.

“Infine – conclude il sindaco di Siena – ringrazio il Rettore uscente, professor Francesco Frati, con il quale sono stati costruiti progetti importanti in questi anni, e gli faccio i migliori auguri per gli impegni futuri”.