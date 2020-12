Università, contributi a enti e aziende che ospitano studenti per stage e tirocini curricolari

In arrivo i contributi per tutti gli enti e le aziende che ospitano studenti universitari per tirocini e stage curricolari. Nello specifico parliamo di un rimborso spese parziale o totale per tutte quelle realtà che decidono di inserire giovani studenti all’interno del mondo del lavoro, riconoscendo anche un rimborso spese. Tutto questo grazie al lavoro della Regione Toscana, grazie al bando Giovanisì insieme all’Azienda regionale per il diritto allo studio (Dsu).

E’ possibile presentare domanda fino a l 30 settembre 2021 . I soggetti pubblici e privati interessati al contributo devono aver stipulato la convenzione prevista dall’apposita normativa con una delle Università degli Studi, Istituti di alta formazione e specializzazione presenti nella regione e offrire un tirocinio curriculare retribuito che rilasci almeno 12 crediti formativi unitari con durata non inferiore a 300 ore. I tirocini svolti nell’a.a. 2020/2021 devono essere stati attivati dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2021 .