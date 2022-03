Università, 18 assegni di ricerca finanziati nell’ambito del progetto Giovanisì Regione Toscana

Sono ben 18 gli assegni di ricerca di durata biennale finanziati nell’ambito di Giovanisì, il progetto della regione Toscana per l’autonomia dei giovani e per i quali è in corso all’università di Siena una selezione pubblica. Possono candidarsi le giovani laureate e i giovani laureati – laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento – fino ai 35 anni di età.

Gli assegni di ricerca riguardano progetti presentati in collaborazione con imprese, operatori della filiera culturale e creativa regionale e altri soggetti privati, negli ambiti individuati dalla “Smart specialization strategy” regionale o in temi specifici, come Intelligenza artificiale e big data. I progetti di ricerca, condotti in collaborazione fra l’Ateneo e imprese legate al territorio toscano e altri attori no-profit, sono rivolti all’alta formazione di giovani studiosi di diversi ambiti disciplinari dalle discipline giuridiche a quelle mediche, da quelle ingegneristiche a quelle umanistiche.

Tra i principali organismi che hanno cofinanziato i progetti vi sono enti e aziende legati al territorio come: la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Achilles Vaccines, Quest IT, Liquid Web, ma anche imprese italiane e altre realtà toscane come l’Ecomuseo della Montagna pistoiese.

Complessivamente la regione Toscana, nell’ambito di questo progetto Giovanisì, finanzia alle istituzioni di ricerca toscane 121 progetti per un totale di 134 assegni di ricerca. Informazioni sui singoli progetti e sulle modalità di presentazione delle domande si possono trovare all’indirizzo: www.unisi.it/unisilife/notizie/18-assegni-di-ricerca-giovanisi-regione-toscana