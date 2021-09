“Per la Sardegna”, così la Contrada della Tartuca dà il via alla gara di beneficenza

“La città di Siena risponde sempre presente quando ci sono emergenze simili”. Queste le parole dell’onorando priore della Contrada della Tartuca, Antonio Carapelli, che ieri sera ha presentato l’iniziativa ‘Tartuca per la Sardegna‘. L’iniziativa, che parte dalla Tartuca per aprirsi all’intero mondo contradaiolo e paliesco, considerando il legame stretto che esiste da sempre tra Siena e la Sardegna e non solo per i cavalli e per il Palio, partecipano attivamente Banca Centro – Credito Cooperativo Toscana Umbria, che ha messo a disposizione un conto corrente gratuito intestato a Selleria Il Puledro. Sarà proprio l’azienda senese a raccogliere mangimi e quanto sarà necessario ai cavalli, in Sardegna, nei prossimi mesi e a spedire il materiale raccolto. “In questo caso il contributo – continua Carapelli – va ad una regione che ci sta particolarmente a cuore visto che molti protagonisti, tra cavalli e fantini, provengono proprio da questa regione. Siamo rimasti molto colpiti e noi abbiamo voluto dare il nostro piccolo contributo”.

Giovanna Romano di Banca Centro, ha voluto sottolineare l’importanza di “fare sinergia in una città come Siena”. “La città – prosegue – esprime tantissimi valori di solidarietà e mutualità. Abbiamo scelto simbolicamente la filiale in piazza del Campo e credo che non ci potesse essere una scelta migliore”. “Io vorrei – conclude – che la raccolta fondi non si fermasse alla contrada della Tartuca ma che vi si concentrino tutte le energie della città”.

All’iniziativa ha partecipato attivamente anche il comune di Siena, presente nella figura di Alberto Tirelli, assessore alle attività produttive e alla giustizia paliesca. “Sono orgoglioso – dice l’assessore – di poter partecipare a questa cena, vista soprattutto una situazione che ha sconvolto tutti noi nelle settimane scorse”. “Iniziative come questa – chiosa Tirelli – non devono avere colori ma devono dimostrare l’importanza della solidarietà”.

Non solo figure istituzionali, alla cena presenti anche i volti storici del Palio di Siena, come quelli di Aceto, Massimino e Cianchino. “Una iniziativa che mi tocca il cuore -dice Salvatore Ladu, detto ‘Cianchino’ – fatta per la Sardegna. Spero che sia l’inizio di cose simili, perché il legame tra Siena e la Sardegna affonda le proprie radici nella storia”. “Io sono sensibile a queste catastrofi della mia isola – spiega invece Massimo Coghe, detto ‘Massimino’ – per cui penso che sia una cosa importante dimostrare solidarietà verso un popolo in difficoltà”. Non si è sottratto ad un intervento neanche Andrea Degortes detto ‘Aceto’: “Secondo me non dovrebbero essere i cittadini privati a ricorrere ad iniziative simili, in quanto dovrebbe essere lo stato a far fronte a danni simili. Questa situazione non va bene”.

Marco Maffei, della selleria ‘Il Puledro’ ha commentato: “Il mio augurio è che ogni contrada riesca a fare una cena simile e devolvere quanto possibile al fondo per la Sardegna: l’unione fa la forza”.

Emanuele Giorgi

Di seguito Iban per effettuare donazioni

BANCA: BANCA CENTRO – CREDITO COOPERATIVO TOSCANA-UMBRIA

FIL. : SIENA PIAZZA DEL CAMPO

anagrafica SELLERIA IL PULEDRO DI MAFFEI S.N.C.

causale: Siena per la Sardegna

IBAN : IT30 M070 7514 2020 0000 0729 486