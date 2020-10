Unicredit, Pier Carlo Padoan sarà il nuovo presidente

Pier Carlo Padoan, ex ministro dell’economia, e deputato in quota Pd eletto alle elezioni politiche 2018 nel collegio di Siena è stato cooptato nel Cda di Unicredit come presidente designato per il prossimo mandato (2021-2023). Lo si legge in una nota in cui l’amministratore delegato Jean Pierre Mustier esprime la propria “massima soddisfazione” per la sua “esperienza e conoscenza dell’Europa e del suo contesto normativo”. “Gli importanti ruoli pubblici ricoperti in Italia – ha aggiunto – saranno di grande utilità per il gruppo”. Dalla politica sono arrivate le prime reazioni, in particolare dell’ex candidato della Regione Toscana ed ex candidato nel collegio di Siena in quota Lega, Claduo Borghi che brevemente ha scritto:”cari senesi, ecco dove sono andati i vostri voti”.