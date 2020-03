La coop dona 15mila litri di gel igienizzanre agli ospedali toscani

Circa 15 mila litri di gel igienizzante per le mani, è questo il generoso gesto da parte di Unicoop Firenze nei confronti della Regione Toscana. Un contributo di circa 100 mila euro per aiutare la sanità toscana impegnata ora più che mai a combattere questo orrendo Coronavirus che giorno dopo giorno sembra contagiare sempre più persone.

“In questo momento di emergenza rispondiamo alla richiesta della Regione Toscana con una fornitura importante di gel alcolico igienizzante per le mani. Questo anche per ricordare che lavarsi le mani con il gel alcolico o con acqua e sapone il più spesso possibile è la prima regola di prevenzione per evitare il contagio”, fanno sapere da Unicoop Firenze.