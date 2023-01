Buongoverno, il sindaco di Siena in visita alla Saffi tra musica e disegni “virtuosi”

Un’accoglienza colorata, musicale e piena di sorrisi riservata oggi, lunedì 30 gennaio, al sindaco di Siena Luigi De Mossi e all’assessore alla cultura Pasquale Colella in occasione della visita alla scuola primaria Saffi di Siena e ai piccoli alunni protagonisti del progetto interdisciplinare dedicato all’affresco del Buongoverno.

Il lavoro, che ha riguardato la “sonorizzazione” dell’opera di Ambrogio Lorenzetti con vere e proprie conversazioni, musica e rumori di strada, è arrivato nelle scorse settimane fino ai tg nazionali.Il primo cittadino ha voluto personalmente ringraziare docenti e alunni per il lavoro svolto. Presente anche la dirigente scolastica della scuola Saffi Simona Ugolini.

“La vostra creatività e la vostra passione sono per questa amministrazione un dono prezioso – ha commentato il sindaco De Mossi – Rappresentate il futuro di questa città e trovo quindi di fondamentale importanza che fin da piccoli ne conosciate storia e tradizioni più importanti, come quelle raccontate dal Lorenzetti nel ciclo dell’Allegoria”.

Lungo il corridoio della scuola Saffi gli alunni delle classi, dalle seconde alle quinte, hanno accolto il sindaco De Mossi con le rappresentazioni figurative di vizi e virtù del Buongoverno, da loro appositamente riprodotti e disegnati.

Tante le domande rivolte dai bambini alle rappresentanze dell’amministrazione comunale presenti oggi alla Saffi: “Come possono vivere oggi le virtù del Buongoverno? Qual’è il compito di un assessore alla Cultura? Come i bambini potrebbero conoscere e amare di più questa città?” Non è mancato il saluto in musica di tutte le classi riunite con le riproduzioni del “Canto della Verbena” e “Bella meravigliosa”. A concludere l’incontro l’invito rivolto dal sindaco De Mossi alle classi quinte per una visita speciale al cantiere del Buongoverno.