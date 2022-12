Una serata in ricordo di Arturo Pratelli: è quella che si svolgerà domani al circolo La Tuberosa( in via Vallepiatta 10). L’Associazione dedicata al ragazzo scomparso quattro anni fa ha infatti organizzato dalle 20.30, un’apericena a offerta libera. Quindi l’evento proseguirà con momenti di cabaret ed esibizioni di musica live. A chiudere tutto sarà il dj Eugenio Vedovini. L’iniziativa è a ingresso libero